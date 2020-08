കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബോളിവുഡ് നടി റിയ ചക്രവർത്തിക്ക് ലഹരി മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്ന താരത്തിന്റെ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പുറത്ത് വിട്ടത്. നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങ് രജ്പുതിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന വേളയിൽ പുറത്ത് വന്ന പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ റിയയ്ക്കെതിരേയുള്ള പ്രതിഷേധവും ശക്തമാക്കി. കഞ്ചാവ്, എംഡിഎംഎ, തുടങ്ങിയ ലഹരി മരുന്നുകൾ റിയ ഉപയോഗിക്കുകയും സുശാന്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തതായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഈ വാർത്തകൾ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ റിയയ്ക്കും ബോളിവുഡിലെ ലഹരി മാഫിയകൾക്കുമെതിരേ പ്രതികരണവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നടി കങ്കണ റണാവത്. ലഹരി മരുന്നിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്‌കരിക്കുന്ന ഒരു ട്വീറ്റാണ് കങ്കണ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്നുകൾ നിങ്ങളെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വേറെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം എങ്കിലും അനിവാര്യമായും അത് നിങ്ങളെ വിഷാദത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാത്തവ മാത്രം ഉപയോ​ഗിക്കുക. ഭൂമി എന്തെല്ലാം നൽകുന്നു. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത ഈ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് നോക്കൂ.. കങ്കണ കുറിച്ചു.

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ബോളിവുഡിലെ മാഫിയകൾക്കെതിരേ കങ്കണ നേരത്തെ രം​ഗത്ത് വന്നിരുന്നു.സുശാന്ത് സിങ് എന്ന നടനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇതൊരു ആത്മഹത്യയല്ല, കൊലപാതകമാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ടിവിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കങ്കണ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.

Drugs might take you high for sometime but inevitably it throws you down in to the depths of depression, consume things that only take you up never down,earth has so much to offer,look at this freshly squeezed chilled sugarcane juice with a pinch of pink salt and lemon juice 🙂 pic.twitter.com/DMdBOzSU4h