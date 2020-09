ബോളിവുഡ് നടി റിയ ചക്രവർത്തിക്ക് ലഹരി മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം കനക്കുന്നതിനിടെ നടി കങ്കണ റണാവത്തിന്റെ ചില പ്രസ്താവനകൾ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ബോളിവുഡിലെ പല പ്രമുഖരും ല​ഹരി മരുന്നുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ ആരോപണം. ഏതാണ്ട് 99 ശതമാനം പേരും ലഹരിക്ക് അടിമകളാണെന്നും അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ പേരുകൾ പുറത്ത് വരുമെന്നുമായിരുന്നു കങ്കണ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ നടന്മാരായ രൺബീർ കപൂർ, രൺവീർ സിങ്ങ്, അയാൻ മുഖർജി, വിക്കി കൗശൽ എന്നിവരോട് രക്തപരിശോധന നടത്താനും ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കങ്കണ.

"രൺവീർ സിങ്ങ്, രൺബീർ കപൂർ, അയാൻ മുഖർജി, വിക്കി കൗശൽ എന്നിവരോട് രക്ത പരിശോധന നടത്താനും ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിന് മറുപടി നൽകാനും ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. . അവർ കൊക്കെയ്ൻ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. അവർ ഈ ആരോപണങ്ങൾ കളവാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. അവർ ക്ലീൻ ആണെന്ന തെളിവ് പുറത്ത് വന്നാൽ ഈ യുവാക്കൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനാവും." കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

I request Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Ayan Mukerji, Vicky Kaushik to give their blood samples for drug test, there are rumours that they are cocaine addicts, I want them to bust these rumours, these young men can inspire millions if they present clean samples @PMOIndia 🙏 https://t.co/L9A7AeVqFr