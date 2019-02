ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണാ റണാവത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി സിനിമ വരുന്നു. തന്റെ കഥ കങ്കണ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം. സംവിധായകന്‍ രാജമൗലിയുടെ പിതാവും പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ വേണ്ടിയല്ല താന്‍ ചിത്രം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് കങ്കണ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

'സിനിമയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തില്‍ നിന്നാണ് ഞാന്‍ വന്നത്. വിജയങ്ങളുടെ ഗിരിപര്‍വ്വങ്ങള്‍ കീഴടക്കിയ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കഥയായിരിക്കും അത്. എനിക്ക് ഗോഡ് ഫാദറില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ ആവിഷ്‌കാരമായിരിക്കും അത്'- കങ്കണ പറഞ്ഞു.

കങ്കണയുടെ കഥ അവര്‍ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനെ വിമര്‍ശിച്ചും പരിഹസിച്ചും നിരവധിപേര്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നടന്‍മാരും കങ്കണയ്‌ക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയില്ല. ആയതിനാല്‍ കമല്‍ ഹാസനെ സമീപിക്കണം. കങ്കണയായി അവര്‍ തന്നെ വരുമ്പോള്‍ ഹൃത്വിക് റോഷന്‍, കരണ്‍ ജോഹര്‍, ആദിത്യ പഞ്ചോളി, സോനു സൂദ്, കൃഷ് എന്നിവരുടെ വേഷങ്ങളില്‍ കമല്‍ അഭിനയിക്കണം- സിനിമാ എഴുത്തുകാരനായ വൈഭവ് വിശാല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

റാണിലക്ഷ്മി ബായിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ മണികര്‍ണികയാണ് കങ്കണയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് സംവിധായകന്‍ കൃഷ് പിന്‍മാറിയപ്പോള്‍ സംവിധാനം കങ്കണ ഏറ്റെടുത്തു. കങ്കണയുമായുണ്ടായ കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് കൃഷ് പിന്‍മാറിയത്. സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കങ്കണയും കൃഷും തമ്മിലുള്ള വാക്ക് പോര് ശക്തമായി

