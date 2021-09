എല്‍. വിജയ് സംവിധാനം ചെയ്ത തലൈവിയിലെ തന്റെ പ്രകടനം കണ്ടതിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കള്‍ അഞ്ചാമത്തെ ദേശീയ പുരസ്‌കാരത്തിന് അഭിനന്ദം അറിയിച്ചുവെന്ന് നടി കങ്കണ റണാവത്ത്. നിലവില്‍ നാല് ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് കങ്കണയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം മൂന്ന് വട്ടവും മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള ഒരുവട്ടവും കങ്കണ നേടി. തലൈവിയിലൂടെ അഞ്ചാമത്തെ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കങ്കണ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നിരൂപകര്‍ക്കും സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമായി പ്രത്യേക പ്രിവ്യൂ ചെന്നൈയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

മുന്‍ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജയലളിതയായെ കങ്കണ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ എം.ജി.ആര്‍ ആയി എത്തുന്നത് അരവിന്ദ് സ്വാമിയാണ്.

2021 ഏപ്രില്‍ 23നാണ് തലൈവി റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം കാരണം റിലീസ് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രം വെള്ളിയാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യും.

നാസ്സര്‍, ഭാഗ്യശ്രീ, ഷംന കാസിം, സമുദ്രക്കനി, രാജ് അര്‍ജുന്‍, മധുബാല, ഭരത് റെഡ്ഡി, ഫ്‌ലോറ ജേക്കബ്, വിദ്യ പ്രദീപ്, ഷണ്‍മുഖരാജന്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റുതാരങ്ങള്‍.

Content Highlights: Kangana Ranaut Thalaivii release, she says her parents wished her for fifth national award