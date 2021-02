കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ജാവേദ് അക്തര്‍ നല്‍കിയ മാനനഷ്ടക്കേസില്‍ പ്രതികരണവുമായി നടി കങ്കണാ റണാവത്ത്. ഒരു കൂട്ടം കുറുനരികള്‍ക്കിടയിലെ സിംഹമാണ്‌ താനെന്നും അതൊരു തമാശയായിരിക്കുമെന്നും കങ്കണ കുറിച്ചു.

കേസില്‍ കങ്കണയോട് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വക്കീല്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് നടിയുടെ പ്രതികരണം.

ജാവേദ് അക്തര്‍ ബോളിവുഡ് മാഫിയയിലെ അംഗമാണെന്നതായിരുന്നു കങ്കണയുടെ ആരോപണം. നടന്‍ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുതിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായവരില്‍ ജാവേദ് അക്തറുമുണ്ടെന്ന് കങ്കണ ആരോപിച്ചു. ഇത് തന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കളങ്കം വരുത്തിയെന്നാണ് ജാവേദ് അക്തര്‍ പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

