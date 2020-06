തലൈവി പോലൊരു ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ റിലിസ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് നടി കങ്കണ റനൗട്ട്. എന്നാല്‍ തലൈവിയുടെ പ്രദര്‍ശനാവകാശം ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ആമസോണും നെറ്റ്‌ഫെല്കിസും 55 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതായി കങ്കണ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കങ്കണ തലൈവിയുടെ റിലീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്.

'തലൈവി, മണികര്‍ണിക പോലുള്ള സിനിമകള്‍ തിയ്യറ്ററില്‍ പോയി ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ്. പങ്ക, ജഡ്ജ്‌മെന്റല്‍ ഹേ ക്യാ തുടങ്ങിയ സിനിമകള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ചേര്‍ന്ന ചേരുവകളോടു കൂടിയതാണ്. രണ്ടും രണ്ട് രീതികള്‍ പിന്തുടരുന്ന സിനിമകളാണ്. അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രമേ തീരുമാനം എടുക്കാനാകൂ', അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കവേ കങ്കണ പറഞ്ഞു.

അന്തരിച്ച തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജെ. ജയലളിതയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിനിമയാണ് തലൈവി. ഹിന്ദിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രം തമിഴിലേക്കും മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അരവിന്ദ് സ്വാമിയാണ് സിനിമയില്‍ എം.ജി.ആറിന്റെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

