മുംബൈ: സമുദായ സ്പര്‍ധ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പ്രസ്താവന നടത്തിയ കേസില്‍ നടി കങ്കണ

റണാവത്തിനും സഹോദരി രംഗോലി ചന്ദേലിനും മുംബൈ പൊലീസിന്റെ നോട്ടിസ്. മൂന്നാം തവണയാണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ രണ്ടുപേരെയും വിളിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 23, 24 തീയതികളില്‍ ബാന്ദ്ര പൊലീസിനു മുന്നില്‍ ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം.

ഒക്ടോബര്‍ 26, 27 തീയതികളിലും അതിനുശേഷം നവംബര്‍ 9, 10 തീയതികളിലും വരണമെന്നു നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടു തവണയും കങ്കണയും സഹോദരിയും ഹാജരായില്ല. സഹോദരന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ തിരക്കിലാണെന്നും നവംബര്‍ 15നു ശേഷം വരാമെന്നുമായിരുന്നും ഇരുവരും അറിയിച്ചത്.

സമുദായങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ശത്രുത വളര്‍ത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാണു രണ്ടുപേര്‍ക്കും എതിരായ കുറ്റം. ബോളിവുഡ് കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടറും ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രെയിനറുമായ മുനാവ്വര്‍ അലി സയ്യിദ് നല്‍കിയ പരാതിയിലാണു കേസെടുത്തത്.

