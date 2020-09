ബ്രിഹാൻ മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ ഭാ​ഗികമായി പൊളിച്ച തന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം നവീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും തകർത്ത കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി നടി കങ്കണ റണാവത്. പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും നേരത്തെ കങ്കണ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ പ്രകാരം പൊളിക്കുന്നത് നിർത്തി വച്ചെങ്കിലും ഉപയോ​ഗിക്കാനാവാത്ത വിധം തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കങ്കണയുടെ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മരണം എന്ന ​ഹാഷ്ടാ​ഗോടെയാണ് കങ്കണ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് താൻ കെട്ടിടം പുതുക്കി പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കങ്കണ രം​ഗത്തെത്തിയത്.

ജനുവരി 15 നാണ് എന്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൊറോണ നമ്മളെ പിടികൂടി. നിങ്ങൾ പലരെയും പോലെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നില്ല. കെട്ടിടം പുതുക്കി പണിയാൻ പണമില്ല, ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യും, ഈ ലോകത്ത് പറന്നുയരാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇച്ഛയുടെ പ്രതീകമായാണ് ആ ഓഫീസ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്-കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കങ്കണ v/s ഉദ്ദവ് എന്ന ഹാഷ്ടാ​ഗോടെയാണ് കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റ്.

കങ്കണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് അനധികൃതമായെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബൃഹത് മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ( ബി.എം.സി.) പൊളിക്കൽ നടപടി ആരംഭിച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കങ്കണ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

I had my office opening on 15th Jan, shortly after corona hit us, like most of us I haven’t worked ever since, don’t have money to renovate it, I will work from those ruins keep that office ravaged as a symbol of a woman’s will that dared to rise in this world #KanganaVsUddhav https://t.co/98VnFANVsu