ബോളിവുഡിൽ സ്വജനപക്ഷപാതം സംബന്ധിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയ അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് നടി കങ്കണ റണാവത്ത്. കോഫി വിത്ത് കരൺ ഷോയിൽ കരൺ ജോഹറിനെ കടന്നാക്രമിച്ചായിരുന്നു വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. കരണിനെപ്പോലുള്ളവർ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് കങ്കണ ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കങ്കണ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുന്നത് സ്വാഭാവികവുമാണ്. എന്നാൽ താൻ സിനിമയിൽ വന്നത് മുതൽ സ്വജനപക്ഷപാതത്തെ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന കങ്കണയുടെ അവകാശവാദം പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ. മാധ്യമപ്രവർത്തക അന്ന എം.എം വെട്ടിക്കാടാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നടിമാരായ താപ്സി പന്നു, മിനി മാതൂർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഇതിൽ പ്രതികരണവുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

''എന്റെ പിതാവ് വ്യവസായിയാണ് മാതാവ് അധ്യാപികയാണ്, മുത്തശ്ശൻ ഐ.എ.എസ് ഓഫീസറാണ് മുതുമുത്തശ്ശൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും. ഞാൻ പ്രീ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് വിധേയയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേക ക്വാട്ടയുണ്ട്. അത് ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബോളിവുഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ താരങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് 30 ശതമാനം ക്വാട്ടയുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.''

In 2010, #KanganaRanaut told me she does not mind the privilege (she called it "quota") star kids have since she herself has a quota and privilege back home because her granddad was in the IAS, her mother was a teacher, Dad a businessman & great granddad a freedom fighter (Contd) pic.twitter.com/5i0KPpJ2GV