കങ്കണ റണാവത്ത് കേവലം ഐറ്റം ഡാൻസുകാരിയാണെന്ന കോൺഗ്രസ് മുൻ മന്ത്രി സുഖ്‌ദേവ് പൻസെയുടെ പരാമർശത്തിൽ മറുപടിയുമായി താരം. ഐറ്റം ഡാൻസ് കളിക്കാൻ താൻ ദീപികയോ കത്രീനയോ ആലിയയോ അല്ലെന്നാണ് കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്

"ഈ വിഡ്ഡി ആരായാലും ശരി ഞാൻ ദീപികയോ കത്രീനയോ ആലിയയോ അല്ലെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയുമോ? ഐറ്റം ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച ഒരേ ഒരു നടിയാണ് ഞാൻ, അതുപോലെ ഖാൻമാരുടെയും കുമാറിന്റെയും ബി​ഗ് ഹീറോ സിനിമ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച നടിയാണ്. അതോടെയാണ് ബുള്ളിവുഡ് ഗ്യാങ്ങിലെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എനിക്ക് എതിരായത്. ഞാനൊരു രജ്പുത് സ്ത്രീയാണ്. ഞാൻ എന്റെ അരക്കെട്ട് ഇളക്കില്ല,ഞാൻ എല്ലൊടിക്കും..." കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Whoever this fool is does he know I am no Deepika Katrina or Alia.... I am the only one who refused to do item numbers, refused to do big hero ( Khan /Kumar) films which made entire Bullywoodiya gang men +women against me. I am a Rajput woman I don’t shake ass I break bones. https://t.co/6mBxxfVL1e