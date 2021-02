ഏറെ നാളായി വിവാദങ്ങളുടെ തോഴിയാണ് ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റണാവത്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോ​ഭങ്ങളിൽ താരത്തിന്റെ നിലപാടുകളും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു.

തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ധാക്കഡിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനായി മധ്യപ്രദേശിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ കങ്കണയുടെ ചിത്രത്തിനെതിരേ കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ രം​ഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കർഷകപ്രക്ഷോഭത്തിൽ‌ താരത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരേയാണിത്. തന്റെ ലൊക്കേഷന് പുറത്ത് സമരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ വീഡിയോ കങ്കണ തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

"ഷൂട്ടിങ്ങ് ലൊക്കേഷന് പുറത്ത് സമരം ചെയ്യുന്ന കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ. പോലീസ് എത്തി അവരെ പിരിച്ചു വിട്ടുവെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് ദൂരമേറിയ വഴിയിലൂടെ കാറിൽ വന്നെത്തേണ്ടതായി വന്നു. നിലപാടുകളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ​അവസ്ഥ.."

This evening congress workers outside my shoot location, for now police have dispersed them and I had to change my car and come via longer route .... chronicles of an opinionated woman. pic.twitter.com/aqPbasnfQW

"എനിക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കോൺ​ഗ്സ് എംഎൽഎ പറയുന്നത്. ഏത് കർഷകരാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം നൽകിയത്. അവർക്ക് സ്വന്തമായി സമരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്"? കങ്കണ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

Police protection has been increased around me as @INCIndia workers in MP carried out a protest to stop my shoot. Congress MLA’s are saying they are protesting on behalf of farmers, which farmers gave them such a power of attorney why can’t they protest for themselves?