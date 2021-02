വിവാദങ്ങളുടെ തോഴി ആണെങ്കിലും ബോളിവുഡിലെ മികച്ച നടിമാരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിനേത്രിയാണ് കങ്കണ റണാവത്ത്. തന്റെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ തനു വെഡ്സ് മനു പുറത്തിറങ്ങി പത്ത് വർഷം തികയുന്ന വേളയിൽ കങ്കണ പങ്കുവച്ച ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കങ്കണയ്ക്ക് പുറമേ മാധവൻ, സ്വര ഭാസ്കർ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു

ചിത്രം തന്റെ കരിയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കങ്കണ ബോളിവുഡിൽ ശ്രീദേവിക്ക് ശേഷം കോമഡി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു നടിയായി താൻ മാറിയെന്നും കുറിക്കുന്നു.

“ഞാൻ പരുക്കൻ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങികിടക്കുകയായിരുന്നു, ഈ ചിത്രം കരിയർ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. മുഖ്യധാരാസിനിമയിലേക്കുള്ള​ എന്റെ കടന്നുവരവ് ഈ ചിത്രത്തോടെയായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഹാസ്യം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്. . ക്വീൻ, ഡാറ്റോ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ കോമിക് ടൈമിങ്ങ് ശക്തിപ്പെടുത്തി.അങ്ങനെ ഇതിഹാസതാരം ശ്രീദേവിയ്ക്ക് ശേഷം കോമഡി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു നായികയായി ഞാൻ മാറി,” കങ്കൻണ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

I was stuck in edgy/neurotic roles, this film changed the trajectory of my career, was my entry in to mainstream that too with comedy, with Queen and Datto I strengthened my comic timing and became the only actress after legendary SriDevi ji to do comedy #10yearsoftanuwedsmanu https://t.co/WMXgPdi781

ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ആനന്ദ് എൽ റായ്ക്കും കഥാകൃത്ത് ഹിമാൻഷു ശർമയ്ക്കും കങ്കണ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

"തനു വെഡ്സ് മനു ഒരുക്കിയ ആനന്ദ് റായ്ക്കും ഹിമാൻഷു ശർമയ്ക്കും നന്ദി. സിനിമ എടുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നെത്തുന്നത്. ഞാൻ കരുതിയത് അവർക്ക് നല്ലൊരു കരിയർ എനിക്ക് നൽകാനാവും എന്നാണ്. എന്നാൽ അവരെന്റെ കരിയറാണ് നന്നാക്കിയത്. നമ്മൾ ഏത് സിനിമ ചെയ്യും ഏത് ചെയ്യില്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാനാവില്ല, എല്ലാം നിയോ​ഗമാണ് എന്റെ നിയോ​ഗം നിങ്ങളിലായിരുന്നു". കങ്കണ കുറിക്കുന്നു

Thanks to @aanandlrai and our writer Himanshu Sharma for this franchise, when they came to me as struggling makers I thought I can make their careers but instead they made my career, one can never tell which film will work and which won’t,all destiny, glad my destiny has you ❤️ https://t.co/J2Rk7usj3E