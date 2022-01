തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമകളുടെയും താരങ്ങളുടെയും വിജയത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണവുമായി നടി കങ്കണ റണാവത്ത്. അല്ലു അര്‍ജുന്‍ നായകനായ പുഷ്പ, യാഷ് നായകനായ കെ.ജി.എഫ് തുടങ്ങിയ എന്ന ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാര്‍ത്ത ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയില്‍ പങ്കുവച്ചാണ് കങ്കണയുടെ വിശദീകരണം. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്‌കാരത്തിലൂന്നിയ സൃഷ്ടികള്‍ വരുന്നതത് കൊണ്ടും അവരുടെ സിനിമകളെ മലിനമാക്കാന്‍ ബോളിവുഡിനെ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും കങ്കണ കുറിച്ചു.

''അവര്‍ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തില്‍ വേരൂന്നി നില്‍ക്കുന്നു, അവര്‍ അവരുടെ കുടുംബത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു, അവരുടെ ബന്ധങ്ങള്‍ സാമ്പ്രദായികമാണ്, പശ്ചാത്യവല്‍ക്കരിക്കാറില്ല. അവരുടെ തൊഴില്‍പരമായ കഴിവും അഭിനിവേശവും നിസ്തുലമാണ്, അവരെ മലിനമാക്കാന്‍ ബോളിവുഡിനെ അനുവദിക്കില്ല''- കങ്കണ കുറിച്ചു.

കങ്കണയുടെ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണച്ചും വിമര്‍ശിച്ചും ഒട്ടേറെപേര്‍ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. തെന്നിന്ത്യ, ബോളിവുഡ് എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പാശ്ചാത്യസംസ്‌കാരത്തെ വിമര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനോഹരമായ ചലച്ചിത്ര സൃഷ്ടികള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു.

