അഭിനയം കൊണ്ടു മാത്രമല്ല തന്റെ നിലപാടുകള്‍ കൊണ്ടു വ്യത്യസ്തയാണ് കങ്കണ റണാവത്ത്. മണികര്‍ണ്ണിക: ക്വീന്‍ ഓഫ് ഝാന്‍സിയാണ് കങ്കണയുടെ പുറത്ത് വരാനുള്ള ചിത്രം. റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തില്‍ കങ്കണ ടെറ്റില്‍ റോളില്‍ എത്തുന്നു.

രാജകീയ വേഷമണിഞ്ഞ് കോറിയോഗ്രാഫര്‍ സരോജ് ഖാനൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന കങ്കണയുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. കങ്കണയും ഭര്‍ത്താവ് ഗദ്ദാധര്‍ രാജയുടെ വേഷം അഭിനയിക്കുന്ന ജിഷു സെന്‍ ഗുപ്തയും തമ്മിലുള്ള ഗാനത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലുള്ള ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സരോജ് ഖാനാണ് ഈ ഗാനം കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

സിനിമയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതിനു മുന്‍പും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

കുഞ്ഞിനെയും പുറകിലേന്തി കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് പോരാടുന്ന കങ്കണയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്ററിന് വന്‍ സ്വീകരണമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്.

തുടക്കത്തില്‍ യുവസംവിധായകന്‍ കൃഷ് ആണ് മണികര്‍ണിക സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്‍.ടി.ആറിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കു കാരണം കൃഷ് ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറി. തുടര്‍ന്ന് കങ്കണ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ജനുവരി 25നാണ് ചിത്രം റിലീസിന് എത്തുക.

