ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റണാവത്തും മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോര് രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിൽ കങ്കണയുടെ സിനിമയിൽനിന്ന് പിൻമാറി ഛായാ​ഗ്രാഹകൻ പി.സി ശ്രീറാം. തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെയായിരുന്നു പി.സി ശ്രീറാമിന്റെ പ്രതികരണം. സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരോട് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Had to reject a film as it had Kangana Ranaut as the lead .Deep down i felt uneasy and explained my stand to the makers and they were understanding. Some times its only abt what feels right . Wishing them all the best.