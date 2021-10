ലഖ്‌നൗ: ബോളിവുഡ്​ നടി കങ്കണ റണാവത്തിനെ ബ്രാൻഡ്​ അംബാസഡറായി നിയമിച്ച്​ യു.പി സർക്കാർ. ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപന്നം എന്ന പരിപാടിയുടെ അംബാസഡറായാണ്​ കങ്കണയെ നിയമിച്ചത്​. യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥുമായി കങ്കണ റണാവത്ത്​ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ പ്രഖ്യാപനം. ലഖ്‌നൗവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.

75 ജില്ലകളിൽ പരമ്പരാഗത ഉൽപന്നങ്ങളെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ്​ പുതിയ പദ്ധതി യുപി സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചത്​.

Famous Actress Kangana Ranawat met @myogiadityanath Hon’ble Chief Minister UP, who presented her with an @UP_ODOP product. Kangna ji will be our Brand Ambassador for ODOP @CMOfficeUP pic.twitter.com/XUJTiStRqv