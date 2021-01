തമിഴ്നാട് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന തലൈവിയിൽ ജയലളിതയായി വേഷമിടുന്നതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കൂടി വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കങ്കണ റണാവത്ത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ​ഗാന്ധിയായാണ് താരം വേഷമിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

സായ് കബീർ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രം ഒരു ബയോപിക് ആയിരിക്കില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഏടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാകുമെന്നും കങ്കണ വ്യക്തമാക്കി.

'പുതിയ ചിത്രത്തിൻറെ പണിപ്പുരയിലാണ്​. തിരക്കഥ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്​. ഇന്ദിരഗാന്ധിയുടെ ബയോപിക് അല്ല ചിത്രം. ഒരു മഹത്തായ കാലഘട്ടത്തെ എൻറെ തലമുറക്ക്​ പരിചയപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക -രാഷ്​ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലൊരുങ്ങുന്ന രാഷ്​ട്രീയ ചിത്രമായിരിക്കും' - കങ്കണ പ്രസ്​താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

This is a photoshoot about iconic women I did in the beginning of my career, little did I know one day I will get to play the iconic leader on screen. https://t.co/ankkaNevH2