ബോളിവുഡില്‍ തന്റെ നിലപാടുകള്‍ കൊണ്ടും അഭിനയ പാടവം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തയായ നടിയാണ് കങ്കണ റണാവത്ത്. മണികര്‍ണിക ദ ക്വീന്‍ ഓഫ് ത്സാന്‍സി എന്ന തന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കങ്കണയിപ്പോള്‍. ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നതിന് പുറമേ സംവിധായിക എന്ന പദവിയും കങ്കണ ഈ ചിത്രത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്

മണികര്‍ണികയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ സംവിധായകന്‍ കൃഷിന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നതിനാല്‍ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുടെ സംവിധാനം കങ്കണയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ സംവിധായക പദവി പങ്കിടുന്നതില്‍ കങ്കണ താത്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മണികര്‍ണികയുടെ ടീസറില്‍ ഡയറക്ടറുടെ പേരിനൊപ്പം കങ്കണയുടെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സിനിമയുടെ സംവിധാന പദവി പങ്കിടാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് കങ്കണ സമ്മതിച്ചുവെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാതാവായ കമല്‍ ജെയന്‍ അറിയിച്ചു. ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

''45 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങും ഇതിനു പുറമേ റൂീഷൂട്ടിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ കങ്കണയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. ഇതു കൂടാതെ ചിത്രത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം പോസ്റ്റ് പ്രോഡക്ഷന്‍ ജോലികളിലും കങ്കണ ഇടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു സംവിധായിക എന്ന നിലയില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും സിനിമയില്‍ കങ്കണ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു'' കമല്‍ ജെയന്‍ പറയുന്നു.

ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര്‍ ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാല്‍ സംവിധായകന്റെ പേരിനൊപ്പം തന്റെ പേര് വെയ്ക്കുന്നത് കങ്കണ നിരസിച്ചു.

തെലുങ്കില്‍ എന്‍.ടി ആറിന്റെ സിനിമയുടെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ നിന്നും കൃഷ് മാറി നിന്നത്.

''ഞങ്ങള്‍ വിചാരിച്ച പൂര്‍ണ്ണതയോടു കൂടി തന്നെ കങ്കണ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ സംവിധായകന്റെ പേരിന്റെ ഒപ്പം കങ്കണയുടെ പേര് വെയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്'' കമല്‍ ജെയന്‍ പറഞ്ഞു.

റാണി ലക്ഷമി ഭായിയുടെ ജിവിത കഥ പറയുന്ന സിനിമയില്‍ 1857 ബ്രീട്ടീഷുകാര്‍ക്കെതിരേ നടത്തിയ യുദ്ധമാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

ContentHighlights: Manikaranika the queen of jhansi, kangana ranaut, krish,,ntr biopic, kangana as co director, kamal jain