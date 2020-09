നടി കങ്കണ റണാവത്തിന്റെ മുംബൈയിലെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം ബി.എം.സി.(ബൃഹത്ത് മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ) പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി. കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് അനധികൃതമായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബി.എം.സി. നടപടി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കങ്കണ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മരണമെന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

തന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ അനധികൃതമായ യാതൊരു നിർമാണവും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സെപ്തംബർ 30 വരെ പൊളിച്ചുനീക്കലുകൾ സർക്കാർ തടഞ്ഞിരുന്നതാണെന്നും ഫാസിസം എന്നാലിതാണെന്നും കങ്കണ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

നിരവധി ട്വീറ്റുകളിലൂടെയാണ് കങ്കണ തന്റെ പ്രതികരണം അറിയിക്കുന്നത്.

ഞാനൊരിക്കലും തെറ്റായിരുന്നില്ല, എന്റെ ശത്രുക്കൾ തെളിയിക്കുന്നതും അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മുംബൈ ഇന്ന് പാകിസ്താനായത്. കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു. പാകിസ്താൻ, ബാബറും പടയാളികളും എന്നാണ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കങ്കണ കുറിച്ചത്.

തന്റെ കെട്ടിടത്തെ രാമക്ഷേത്രത്തോടും ബി.എം.സിയെ ബാബറിനോടും ഉപമിച്ച് കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയതിരുന്നു. ക്ഷേത്രം ബാബർ പൊളിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ രാമക്ഷേത്രം വീണ്ടും ഉയരുമെന്നുമാണ് കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

മണികർണ്ണിക ഫിലിംസ് എന്ന പേരിലുള്ള സിനിമാ കമ്പനിയുടെ കെട്ടിടം തനിക്ക് രാമക്ഷേത്രത്തോളം പവിത്രമാണെന്നും അത് തകർക്കുക എന്നാൽ രാമക്ഷേത്രം തകർക്കുംപോലെ വേദനാജനകമാണെന്നുമാണ് കങ്കണ പറയുന്നു.

നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വാക്പോരാണ് ഓഫീസ് പൊളിക്കൽ നടപടികളിൽ എത്തിച്ചത്. എന്നും ബി.ജെ.പി.ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന കങ്കണ മുംബൈയ്ക്കും മുംബൈ പോലീസിനുമെതിരേ ശക്തമായ വിമർശനമുന്നയിച്ചു. മുംബൈയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന കങ്കണയുടെ പ്രസ്താവനയോടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരുമായുള്ള കങ്കണയുടെ തുറന്ന പോര് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് തിരിച്ചടിച്ചു. പിന്നീട് മഹാരാഷ്ട്ര് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖും ഇതേ നിലപാടെടുത്തു. മുംബൈയെ പാക് അധീന കശ്മീരിനോട് ഉപമിച്ചാണ് കങ്കണ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഇതോടെ പിന്നീട് വലിയ നിയമയുദ്ധത്തിലേക്ക് ബി.എം.സി. കടക്കുകയായിരുന്നു

ബാന്ദ്ര വെസ്റ്റിലുള്ള കങ്കണയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണം അനധികൃതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ശിവസേന ഭരിക്കുന്ന മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ കങ്കണയ്ക്ക നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ മറുപടി തൃപ്തകരമല്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ജെ.സി.ബി. അടക്കമുള്ളവ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നത്.

