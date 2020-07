വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന തമിഴ് നടൻ പൊന്നമ്പലത്തിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടൻ കമൽഹാസൻ.

ചെന്നൈ അഡയാറിലെ വിഎച്ച്എസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പൊന്നമ്പലത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട കമൽഹാസൻ പൊന്നമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാചിലവുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്റെ ടീമിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. പൊന്നമ്പലത്തിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്ക് പുറമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കളുടെ പഠന ചെലവ് കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ കമൽഹാസൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

തന്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം മൈക്കൽ മദന കാമരാജനിലൂടെ പൊന്നമ്പലത്തെ സിനിമയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കമൽഹാസനാണ്. സ്റ്റണ്ട്മാസ്റ്റർ ആയി സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ച പൊന്നമ്പലം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലും ഹാസ്യ താരമായും തിളങ്ങിയ നടനാണ്. രജനികാന്ത് നായകനായെത്തിയ മുത്തു, അരുണാചലം, അജിത്തിന്റെ അമർക്കളം, വിക്രം നായകനായെത്തിയ സാമി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജയം രവി നായകനായെത്തിയ കോമാളിയിലാണ് അവസാനമായി വേഷമിട്ടത്.കമൽഹാസൻ അവതാരകനായെത്തിയ തമിഴ് ബി​ഗ് ബോസിലും പൊന്നമ്പലം മത്സരാർഥിയായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ 2011 ൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും സജീവമായി ഇറങ്ങിയിരുന്നു

