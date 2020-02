ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും വിജയിച്ച അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെ പ്രശംസിച്ച് കമല്‍ഹാസന്‍. ഡല്‍ഹിയിലെ ധര്‍മബോധമുള്ള ജനത പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തെ വരവേറ്റു തുടങ്ങിയെന്നും തമിഴ്‌നാട് ഈ മാതൃക അടുത്ത വര്‍ഷം സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമല്‍ഹാസന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

'ഡല്‍ഹിയില്‍ മൂന്നാമതും ജയിച്ച താങ്കള്‍ക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍... ഡല്‍ഹിയിലെ ധര്‍മബോധമുള്ള ജനത പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു.. എ എപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച് വഴി കാട്ടുന്നു.. തമിഴ്‌നാട് ഇതേ രീതി അടുത്ത വര്‍ഷം അനുകരിക്കും...സത്യസന്ധതയ്ക്കും വളര്‍ച്ചയ്ക്കുമായി പടനയിക്കാം.' കമല്‍ഹാസന്‍ ട്വിറ്ററിലും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും കുറിച്ചു.

കമല്‍ഹാസന്റെ വാക്കുകളെ പിന്‍താങ്ങിയും വിമര്‍ശിച്ചും നിരവധി പേരാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കമല്‍ഹാസന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മക്കള്‍ നീതി മയ്യം പാര്‍ട്ടിയുടെ രൂപീകരണസമയത്ത് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ആം ആദ്മി നേതാക്കളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പാര്‍ട്ടി രൂപീകരണത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഭരണപക്ഷമായ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ.യിലെ പ്രവര്‍ത്തകരെയും ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരെയും പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനച്ചടങ്ങു നടന്നത്.

