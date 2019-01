ബോളിവുഡിലെ വേറിട്ട ശബ്ദമാണ് നടി കല്‍ക്കി കോച്ച്‌ലിന്‍. അഭിനയത്തില്‍ മാത്രമല്ല തന്റെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തയാണ് കല്‍ക്കി. കന്യകാത്വം നിധി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നല്ലെന്നും ഭര്‍ത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നല്ലെന്നും കല്‍ക്കി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കല്‍ക്കി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരേയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും അവസാനിക്കണമെങ്കില്‍ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാരിക്കാന്‍ സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും കല്‍ക്കി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

''സ്ത്രീയും പുരുഷനും ലൈംഗികപരമായും ശാക്തീകരിക്കപ്പെടണം. ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും തുറന്ന് പറയാന്‍ മടിക്കരുത്. സ്ത്രീക്കള്‍ക്കെതിരേയുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങള്‍ ഒരു കാരണവശാലും വകവെച്ച് കൊടുക്കരുത്.

മീടൂ മൂവ്‌മെന്റിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായവും കല്‍ക്കി വ്യക്തമാക്കി. 'നോ എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞാല്‍ സംസാരം തുടങ്ങാനാണെന്നാണ് മിക്ക പുരുഷന്‍മാരുടേയും ധാരണ. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംസ്‌കാരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ നോ എന്നത് യെസ് ആകുന്നത് വരെ അവര്‍ ശ്രമം തുടരുന്നു. ഇതിനെ നമ്മള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കണം.'

'ലൈംഗികത വിശുദ്ധമാണ്, അശുദ്ധമാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത്. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ നിധിപോലെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതോ ഭര്‍ത്താവിന് സമ്മാനം നല്‍കേണ്ടതോ ആയ ഒന്നല്ല കന്യകാത്വം. അശുദ്ധമായതെന്ന മേല്‍വിലാസം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ചെയ്യാന്‍ പ്രലോഭനമുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്തിനെങ്കിലും വിശുദ്ധിയുള്ളത് എന്ന ടാഗ് നല്‍കിയാല്‍ അതു ചെയ്യാനായി ധൈര്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യും'.

'ഇനിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ മാതാപിതാക്കള്‍ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും മക്കളോട് സംസാരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണം. ലൈംഗികതയെയും ലൈംഗിക ചൂഷണത്തെയും കുറിച്ച് കുട്ടികളെ നിര്‍ബന്ധമായും പറഞ്ഞു മനസിലാക്കണമെന്നും' കല്‍ക്കി പറഞ്ഞു.

മോഡേണായ, ഫോര്‍വേഡായി ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുരുഷന്മാരില്‍ പലര്‍ക്കും കൃത്യമായ ധാരണയില്ലെന്നും കല്‍ക്കി പറയുന്നു. എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ആണ്‍കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണെന്നും കല്‍ക്കി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

