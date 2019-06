ആഷിക് അബു സംവിധാനം ചെയ്ത വൈറസ് എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടി തിയേറ്ററില്‍ പ്രദര്‍ശനം തുടരുകയാണ്. ചിത്രത്തില്‍ കാളിദാസ് ജയറാം അഭിനയിക്കുന്നുവെന്നാണ് തുടക്കത്തില്‍ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പിന്‍മാറിയെന്ന വാര്‍ത്തകളാണ് വന്നത്. വൈറസില്‍ നിന്ന് എന്തിന് പിന്‍മാറിയെന്ന് കാളിദാസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ പൊടിപ്പൊടിക്കുകയാണ്.

ചിത്രത്തില്‍ ശ്രീനാഥ് ഭാസി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിനായി ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആദ്യം തേടിയെത്തിയത്‌ കാളിദാസിനെയാണ്. എന്നാല്‍ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കിലായിരുന്ന കാളിദാസ് 'വൈറസ്' ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അര്‍ജന്റീന ഫാന്‍സ് കാട്ടൂര്‍ക്കടവ്, മിസ്റ്റര്‍ ആന്റ് മിസിസ് റൗഡി എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയിലായിരുന്നു കാളിദാസ്.

ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകര്‍ കാളിദാസ് എന്തുകൊണ്ട് ചിത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് തങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു. കാളിദാസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലെ കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ പരാതി പ്രളയമാണ്.

ഡോക്ടര്‍ ആബിദ് റഹ്മാന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി അവതരിപ്പിച്ചത്. ആബിദ് എന്ന യുവഡോക്ടറെ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കാളിദാസിന് കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും പ്രേക്ഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ തീരുമാനം ആസ്ഥാനത്തായിപ്പോയെന്നും പലരും പറയുന്നു. ഭാസിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് ചിത്രത്തില്‍ മുഴുനീള റോളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

സന്തോഷ് ശിവന്‍ ഒരുക്കുന്ന 'ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ജില്‍' ആണ് കാളിദാസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അല്‍ഫോന്‍സ് പുത്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലും കാളിദാസാണ് നായകന്‍.

