രേവതിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ കജോൾ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാവുന്നു. 'ദി ലാസ്റ്റ് ഹുറാ' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. കജോള്‍ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വേ​ഗത്തിൽ തന്നെകൊണ്ട് സമ്മതം മൂളിച്ച ഹൃദയത്തില്‍ തൊടുന്ന ഒരു കഥയാണിതെന്ന് രേവതിയുമൊത്തുള്ള ചിത്രത്തിനൊപ്പം കജോള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്‍തു.

So happy to announce my next film with the super awesome Revathi directing me.. called 'The Last Hurrah'. A heartwarming story that made me instantly say YES!

Can I hear a “Yipppeee” please?#AshaRevathy @isinghsuraj @Shra2309 @priyankvjain @arorasammeer pic.twitter.com/SBc41Ut9A9