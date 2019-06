തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമാ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ നായികയാണ് കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമായ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് .ഒട്ടും തന്നെ മെയ്ക്കപ്പ് ഇടാത്ത നാച്ചുറല്‍ ലുക്കോടെയുള്ള താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് .

ബാഹ്യ സൗന്ദര്യമല്ല ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിര്‍വചിക്കുന്നതെന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം പകര്‍ന്നു കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് തന്റെ നോ മേക്കപ്പ് ലുക്കിലുള്ള ചിത്രം കാജല്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

കാജലിന്റെ കുറിപ്പ്

ആളുകള്‍ക്ക് അവരെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തില്‍ ഭ്രമം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ലോകത്തില്‍ നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്നതിനാലാകാം അല്ലെങ്കില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വാഴ്ത്തുന്ന വ്യക്തികളിൽ, വസ്തുക്കളില്‍ നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനം മുങ്ങി പോയതിനാലാകാം. എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ശരീരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍ക്ക് മീതെ കോടികളാണ് നമ്മള്‍

ചെലവഴിക്കുന്നത്.

സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തില്‍ ഭ്രമിക്കുന്നവരെയാണ് ഇന്ന് എവിടെയും കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്നുകില്‍ നമ്മള്‍ ആ കൂട്ടത്തില്‍ ചേരാന്‍ നോക്കും അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടും. നമ്മള്‍ ആരാണെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാര്‍ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. മെയ്ക്കപ്പിന് നമ്മുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്നാല്‍ അതിനു നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നിര്‍ചിക്കാനാവില്ല

യഥാര്‍ഥ സൗന്ദര്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് നിങ്ങളാരാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം മുതലാണ്. കാജല്‍ കുറിച്ചു.

താരത്തിന്റെ കുറിപ്പിനെ കയ്യടികളോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര വലിയ താരമായിട്ടും മേക്കപ്പില്ലാത്ത ക്ലോസപ്പ് ചിത്രം പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ കാണിച്ച ചങ്കൂറ്റത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര്‍.

