മനുഷ്യപരിണാമം പ്രമേയമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് കോമാളി. ജയം രവി, കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍, സംയുക്ത ഹെഗ്‌ഡെ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പിലെത്തുന്ന കാജല്‍ അഗര്‍വാളിന്റെ പുതിയ ലുക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. പ്രാചീനകാലത്തെ പ്രാചീനകാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ വേഷത്തിലാണ് കാജല്‍.

ഒന്‍പത് വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുകളിലാണ് ജയം രവി ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഗുഹാമനുഷ്യനില്‍ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലഘട്ടം വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. വേല്‍സ് ഫിലിംസ് ഇന്റര്‍നാഷണലിന്റെ ബാനറില്‍ ഇഷാരി കെ ഗണേഷ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രദീപ് രംഗനാഥന്‍ ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം റിച്ചാര്‍ഡ് എം നാഥന്‍. സംഗീതം ഹിപ് ഹോപ് തമിഴ. ആഗസ്റ്റ് 15ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.

Content Highlights : Kajal Agarwal look in Comali new tamil movie viral