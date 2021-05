നോണ്‍ ആല്‍ക്കഹോളിക്ക് ലിവര്‍ സിറോറിസ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നടന്‍ കൈലാസ് നാഥിന്റെ അസുഖം ഭേദമായെന്ന് സുഹൃത്ത് സുരേഷ്‌കുമാര്‍ രവീന്ദ്രന്‍. 20 ദിവസത്തെ ആശുപത്രിവാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങിയതായും കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കൈലാസിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും ആശുപത്രി ചെലവിനും കുടുംബം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സുഹൃത്തുക്കള്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ രോഗം ഭേദമായെന്ന് സന്തോഷ വിവരമാണ് ആരാധകരെ അറിയിക്കുന്നത്.

സുരേഷ്‌കുമാര്‍ രവീന്ദ്രന്റെ കുറിപ്പ്

കൈലാസേട്ടന് അസുഖം ഭേദമായി, അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തി. ആ ഒരു ചെറിയ ചലഞ്ചില്‍ പങ്കെടുത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ സ്‌നേഹവും പിന്തുണയും അറിയിച്ച എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് അതിന്റെ വില കളയുന്നില്ല. ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാടൊരുപാട് സ്‌നേഹം

കൈലാസേട്ടന്റെ വാക്കുകള്‍

ഭഗവത് കൃപയാല്‍ അനുഗ്രഹീതമായ ദിനം.

സുമനസ്സുകളുടെ എല്ലാം പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടേയും അനുഗ്രഹങ്ങളുടേയും സപ്പോര്‍ട്ടിന്റേയും ഫലമായി , ദുരിത പൂരിതമായ 20 ദിവസത്തെ ആശുപത്രി വാസത്തിനു ശേഷം ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താല്‍ സന്തോഷമായി ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. തുടര്‍ന്നും എല്ലാവരുടേയും പ്രാര്‍ത്ഥനകളും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകണേ..വാക്കുകള്‍ക്കതീതമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും കൃതജ്ഞതയും എല്ലാവരേയും അറിയിക്കുന്നു.

