രാക്ഷസി എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി നടി ജ്യോതിക നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ തമിഴ് സിനിമാലോകം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജ്യോതിക.

'സൂര്യയുടെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ തന്നെ ലേഡി സമുദ്രക്കനി എന്നു പലരും വിളിച്ചതായിക്കണ്ടു. രാക്ഷസി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്താണ് അത്തരത്തില്‍ എന്നെ ആരാധകര്‍ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. രാക്ഷസി അടുത്ത സാട്ടൈ ആണ് എന്നും പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായിക്കണ്ടു. സാട്ടൈ, പള്ളിക്കൂടം, രാക്ഷസി ഇവയെല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണെങ്കില്‍ പോലും രാക്ഷസിയിലേത് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്.' ജ്യോതിക പറഞ്ഞു.

സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ താന്‍ സൂര്യയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതെന്നും ജ്യോതിക പറഞ്ഞു. സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ അത്ര സജീവമല്ല. തനിക്ക് ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെന്നും ആവശ്യം വരുമ്പോള്‍ ഭര്‍ത്താവ് സൂര്യയുടെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ തിരിച്ചുവരവില്‍ കൂടുതല്‍ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതു സന്തോഷം നല്‍കുന്നുവെന്നും ജ്യോതിക പറഞ്ഞു. നല്ല തിരക്കഥകള്‍ ഒരുപാടു വരുന്നുണ്ട്. അതേ സമയം ഇവിടെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ പലതും പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഒരേ കഥ തന്നെയായി.. ഒരു നായകന്‍ മൂന്നു നായികമാരെ പ്രണയിക്കുന്നു. പലതിലും ഒരേ ക്ലൈമാക്‌സും കണ്ടു മടുത്ത ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും.. എന്നാല്‍ ആ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.' ജ്യോതിക തുറന്നടിച്ചു.

സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പുരുഷന്‍മാരെയും ഈ തിരിച്ചുവരവിലെ യാത്രയിലാണ് താന്‍ കണ്ടുമുട്ടിയുള്ളതെന്നും ജ്യോതിക പറഞ്ഞു. ഒരു സ്ത്രീ, അമ്മ, നടി എന്നീ മൂന്നു നിലകളിലും ഇപ്പോള്‍ താന്‍ അതീവ സന്തുഷ്ടയാണെന്നും മികച്ചതു തന്നെ നേടിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞാണ് ജ്യോതിക പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

