വിജയ് പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ മെര്‍സല്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോയതിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി ജ്യോതിക. അറ്റ്‌ലി ഒരുക്കിയ മെര്‍സലില്‍ ഐശ്വര്യ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ആദ്യം പരിഗണിച്ചത് ജ്യോതികയെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് താരം പിന്‍മാറി. പിന്നീട് ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് നിത്യ മേനോനായിരുന്നു.

പുതിയ റിലീസായ രാക്ഷസി എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരഭിമുഖത്തിലാണ് ഇതെക്കുറിച്ച് ജ്യോതിക മനസ്സു തുറന്നത്.

മെര്‍സലിനായി എന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സര്‍ഗാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തില്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് ഞാന്‍ ആ ചിത്രം വേണ്ടെന്നു വച്ചു- ജ്യോതിക പറഞ്ഞു.

ഒരു സിനിമയുടെ വലിപ്പം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബജറ്റ് അല്ലെന്ന് ജ്യോതിക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ബജറ്റ് നോക്കിയല്ല പ്രേക്ഷകര്‍ സിനിമ കാണുന്നത്. അത് എന്തു നല്‍കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമകള്‍ വിട്ട് നേര്‍കൊണ്ട പാര്‍വൈ (ഹിന്ദി ചിത്രം പിങ്കിന്റെ റീമേക്ക്) എന്ന ചിത്രം ചെയ്യുന്ന അജിത്തിനെ ഞാന്‍ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്‍ ചിത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ നേര്‍കൊണ്ട പാര്‍വൈ ചെറുതാണ്. എന്നാല്‍ അത് നല്‍കുന്ന സന്ദേശം വളരെ വലുതാണ്- ജ്യോതിക പറഞ്ഞു.

