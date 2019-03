വിവാഹത്തിന് ശേഷം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് അധിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഗായകന്‍ ജസ്റ്റിന്‍ ബീബറും ഭാര്യയും മോഡലുമായ ഹെയ്‌ലി ബാള്‍ഡ്‌വിന്നും ദിനംപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. ഹെയ്‌ലിയുമായുള്ള ബീബറിന്റെ വിവാഹം വെറും നാടകം മാത്രമാണെന്നും സമ്പത്തിനും പ്രശ്‌സതിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഹെയ്‌ലി ബീബറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നും അടക്കം പലതരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഇവര്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്.

ഗായിക സെലീന ഗോമസുമായി ബീബര്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. സെലീനയുമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബീബര്‍ ഹെയ്‌ലിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഹെയ്‌ലിയുമായി ബീബര്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവര്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു. സെലീനയുമായുള്ള പ്രണയത്തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹെയ്‌ലിയുമായി ബീബര്‍ വീണ്ടും അടുക്കുകയായിരുന്നു. അത് വിവാഹത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനാല്‍ സെലീനയെ ബീബര്‍ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളും കുറവല്ല.

ഇത്രയും കാലം ബീബര്‍ മൗനംപാലിച്ചു. എന്നാല്‍ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോള്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗായകന്‍.

ഹെയ്‌ലിയെ അധിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാള്‍ ജസ്റ്റിന്‍ ബീബറിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്തു. ഇതിന് മറുപടി നല്‍കിയ ബീബര്‍, ആരാധകര്‍ക്കായി അത് പങ്കുവെച്ചു. തന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ ഈ പോസ്റ്റ് പരാമവധി റീ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

'ഇത്തരം മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരില്‍ നിങ്ങള്‍ സ്വയം ലജ്ജിക്കൂ. എന്നെയും എന്റെ ഭാര്യയെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് നിങ്ങള്‍ ഈ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ സെലീനയെ സ്‌നേഹിച്ചിരുന്നു, സ്‌നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ അവള്‍ക്കെന്നും ഒരു പ്രത്യേക ഇടമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല്‍ എന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഭ്രാന്തമായ സ്‌നേഹവുമായി ഞാന്‍ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ജീവിതത്തില്‍ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനമാണവള്‍. ഇതുപോലുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കി എന്റെ ഊര്‍ജ്ജം വിനിയോഗിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല'- ജസ്റ്റിന്‍ ബീബര്‍ കുറിച്ചു.

