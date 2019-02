മമ്മൂട്ടി ചിത്രം പേരന്‍പിന് പ്രശംസയുമായി സംവിധായകന്‍ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ്. ഒരു കടുത്ത ആരാധകന് മോഹിച്ചതിലും കൂടുതല്‍ കൊടുത്തതിന്, റാം എന്ന സംവിധായകനെ വിശ്വസിച്ചതിന്, അഞ്ജലി അമീര്‍ എന്ന പ്രതിഭയെ കാണിച്ച് തന്നതിന് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് നൂറ് ഉമ്മകള്‍ മനസില്‍ നല്‍കിയെന്നാണ് ജൂഡ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചത്. അഞ്ജലി, സാധന എന്നിവരുടെ അഭിനയത്തെയും ജൂഡ് പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്.

ജൂഡിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

'പേരന്‍പ്'.

ഒരു ദിവസം മമ്മൂക്കയുടെ കാരവാനില്‍ ഒരു ചര്‍ച്ചക്കിടെ എന്റെ ഡയലോഗ് ' മലയാളികള്‍ക്ക് മമ്മൂക്കയെ വന്‍ ഇഷ്ടമാണ് മമ്മൂക്ക, എനിക്കും'. കൗണ്ടര്‍ ആയി അറിയാതെ മമ്മൂക്കയുടെ വായില്‍ നിന്നും വന്ന ഡയലോഗ് ' ഇഷ്ടാണേല്‍ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉമ്മ തന്നോ.' മമ്മൂക്ക വെറുതെ പറഞ്ഞതാണേലും ഞാന്‍ അവസരം മുതലാക്കി. കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ തുടുത്ത കവിളില്‍ ഒരുമ്മ കൊടുത്തു.

ഇന്ന് പേരന്‍പ് കണ്ടപ്പോഴും നൂറുമ്മ കൊടുത്തു മനസ്സില്‍. ഈ സിനിമയില്‍ ജീവിച്ചതിന്. ഒരു കടുത്ത ആരാധകന് മോഹിച്ചതിലും കൂടുതല്‍ കൊടുത്തതിന്, റാം എന്ന സംവിധായകനെ വിശ്വസിച്ചതിന്, അഞ്ജലി അമീര്‍ എന്ന പ്രതിഭയെ കാണിച്ച് തന്നതിന് . മമ്മൂക്ക, കട്ട ഫാന്‍ As always...

Lovely perfomance by Pappa, Anjali. Awesome visuals and kidu bgm. Must wacth movie. Thanks Anto chettan to bring this movie:)

