ആലപ്പുഴ: സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ സംവിധായകനും നടനുമായ ജുഡ് ആന്റണി ജോസഫിന് പരിക്ക്. ആലപ്പുഴയില്‍ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന വരയന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റില്‍ വച്ചാണ് അപകടം നടക്കുന്നത്.

ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ബോട്ടില്‍ നിന്ന് ചാടിയപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

പരിക്കേറ്റ ജൂഡ് ആന്റണി സിനിമാലൊക്കേഷനില്‍



സിജു വില്‍സണ്‍, ലിയോണ ലിഷോയ് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ ജിജോ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് വരയന്‍. സത്യം സിനിമാസിന്റെ ബാനറില്‍ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എ.ജി യാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

