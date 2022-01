ആർ.ആർ.ആർ പുറത്തിറങ്ങും മുമ്പ് പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച് നടൻ ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആർ. കൊരട്ടാല ശിവയാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

സിനിമയുടെ പൂജ ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് നടക്കുമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

"#RRR" actor #JrNTR's (@tarak9999) upcoming movie under Koratala Shiva's direction will be grandly launched at a pooja event on February 7. Jr NTR and Koratala Siva are collaborating for the second time after their superhit movie together, "#JanathaGarage". pic.twitter.com/vCfIASSw0E