മാവോയിസ്റ്റ് ലഘുലേഖകള്‍ കൈവശംവച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യുഎപിഎ ചുമത്തി കോഴിക്കോട്ട് രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഷയത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി നടന്‍ ജോയ് മാത്യുവും സംവിധായകന്‍ വിനയനും. സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് രാജിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ജോയ് മാത്യു പ്രതികരിച്ചു.

"മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയും വാളയാര്‍ കേസും മറക്കാനാണ് യു.എ.പി.എ കേസ്. സര്‍ക്കാര്‍ പോലീസിനെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്"-ജോയ് മാത്യു വ്യക്തമാക്കി.

തക്ക തെറ്റ് ചെയ്‌തെന്ന് തെളിയിക്കാത്ത ആര്‍ക്കെതിരേയും യു.എ.പി.എ ചുമത്തുന്നതിനേട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് വിനയന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.ഇടതു പക്ഷത്തിനു സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപജയമെന്നേ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാകൂവെന്നും വിനയന്‍ പോസ്റ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"UAPA എന്ന കരിനിയമം അതിനു തക്ക തെറ്റു ചെയ്‌തെന്നു തെളിയിക്കാത്ത ആര്‍ക്കെതിരേയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടു യോജിപ്പില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം കിരാത നിയമങ്ങളേ ഒക്കെ എതിര്‍ക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചുപറയുന്ന ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോള്‍. ഇടതുപക്ഷത്തിനു സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപജയമെന്നേ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാകു.." വിനയന്‍ കുറിച്ചു.

Content Highlights : Joy Mathew and Vinayan Against Government On imposition of UAPA on youths In Calicut