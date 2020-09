ജോജു ജോർജിനെ നായകനാക്കി എം. പത്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ജോസഫിന്റെ തമിഴ് റീമേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. വിചിത്തരൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആർ.കെ.സുരേഷ് ആണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായെത്തുന്നത്.

