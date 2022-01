ജോജു ജോർജും ഐശ്വര്യ രാജേഷും പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്ന 'പുലിമട'യുടെ ചിത്രീകരണം വയനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ചു. എ.കെ സാജൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഇങ്ക് ലാബ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ഡിക്സൺ പൊടുത്താസും,സുരാജ് പി. എസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നു.

പത്തു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഛായാഗ്രാഹകനായ വേണു സ്വന്തം സംവിധാനത്തിൽ അല്ലാതെ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നെ 60 ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രമായ പുലിമടയിൽ വൻ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.

ബാലചന്ദ്രമേനോൻ, ലിജോമോൾ, ചെമ്പൻ വിനോദ്, ജോണി ആന്റണി, ജാഫർ ഇടുക്കി, , സോനാ നായർ,ഷിബില, അഭിരാം, റോഷൻ,കൃഷ്ണ പ്രഭ,ദിലീഷ് നായർ, അബു സലിം, സംവിധായകൻ ജിയോ ബേബി തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സംഗീതം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം ജേക്സ് ബിജോയ്‌,എഡിറ്റർ വിവേക് ഹർഷൻ. കലാസംവിധാനം- വിനേഷ് ബംഗ്ലാൻ,മേക്കപ്പ് റോഷൻ, ഷാജി പുൽപള്ളി, വസ്ത്രാലങ്കാരം സുനിൽ റഹ്മാൻ, സ്റ്റെഫി,പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ -രാജീവ്‌ പെരുമ്പാവൂർ,പ്രൊഡക്ഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് -ബാബുരാജ്, എബി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ഹരീഷ്, സ്റ്റിൽസ് അനൂപ് ചാക്കോ.പി ആർ ഒ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്.

