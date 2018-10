ലോകമെങ്ങും ആരാധകരുള്ള കടല്‍ക്കൊള്ളക്കാരന്‍ ആണ് ജാക്ക് സ്പാരോ. ജോണി ഡെപ്പ് ആണ് ജാക് സ്പാരോയുടെ വേഷത്തില്‍ ആരാധകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്ത ജാക്ക് സ്പാരോയായി ജോണി ഡെപ്പ് ഇനി ഇല്ല. ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോസ് തന്നെയാണ് ജോണിയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

താരത്തിന്റെ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തികപരാധീനതകളുമാണ് ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോസിനെ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പൈറേറ്റ്സ് സീരിസിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തായ സ്റ്റുവാര്‍ട്ട് ബീറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷങ്ങളായി അഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങളില്‍ ഡെപ്പ് ജാക്ക് സ്പാരോ ആയി വന്നിരുന്നു.

പൈറേറ്റ്സ് സീരിസിലെ അവസാന ചിത്രമായ 'ഡെഡ്മെന്‍ ടെല്‍ നോ ടേല്‍സ്' എന്ന ചിത്രം ബോക്സോഫീസില്‍ വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. 2006 ലെ ദ് ഡെഡ് മാന്‍സ് ചെസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയാണ് ഈ പരമ്പരയില്‍ ആദ്യം ഇറങ്ങിയത്. തുടര്‍ന്ന് അറ്റ് വേള്‍ഡ്‌സ് എന്‍ഡ് എന്ന ചിത്രം 2007ല്‍ ഇറങ്ങി. പിന്നീടാണ് ഓണ്‍ സ്‌ട്രെയ്ഞ്ചര്‍ ടൈഡ്‌സ് 2011 ല്‍ ഇറങ്ങി. പിന്നീട് 2013 ല്‍ ദ് കേര്‍സ് ഓഫ് ദ് ബ്ലാക്ക് പേള്‍ എന്ന ചിത്രം ഇറങ്ങി. പിന്നീടാണ് 2017 ല്‍ ഡെഡ്‌മെന്‍ ടെല്‍ നോ ടേല്‍സ് എന്ന ചിത്രം ഈ പരമ്പരയില്‍ വന്നത്.

ജാക് സ്പാരോയെ ആര് അവതരിപ്പിച്ചാലും ജോണി ഡെപ്പിനെപ്പോലെ മനോഹരമാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റുവാര്‍ട്ട് ബീറ്റി പറയുന്നു. 'കുട്ടികള്‍ തൊട്ട് മുതിര്‍ന്നവര്‍ വരെ ജോണിയെ ജാക് സ്പാരോ ആയി കാണുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹവും കരിയറില്‍ ഈ വേഷം കൊണ്ട് കോടികള്‍ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു' - സ്റ്റുവാര്‍ട്ട് ബീറ്റി പറയുന്നു.

