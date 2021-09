ആര്യ നായകനായെത്തിയ പാ രഞ്ജിത്ത് ചിത്രം സാർപട്ടെ പരമ്പരൈയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ താരമാണ് ജോൺ കൊക്കൻ. ചിത്രത്തിൽ ജോൺ അവതരിപ്പിച്ച വെമ്പുലി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് നിരവധി ആരാധകരെ ലഭിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം സിനിമകളിൽ ജൂനിയർ ആർടിസ്റ്റായാണ് ജോൺ സിനിമയിലെത്തുന്നത്. അത്തരത്തിൽ താൻ ജൂനിയർ ആർടിസ്റ്റായെത്തിയ ഒരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് താരം.

ബാഹുബലി സിനിമയിലെ തന്റെ ചെറിയൊരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് താരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. കാലകേയൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളിൽ ഒരാളായാണ് ജോൺ ബാഹുബലിയിൽ അഭിനയിച്ചത്.

‘ഇത് ബാഹുബലിയിൽ നിന്നുള്ള രം​ഗമാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു വേഷമായിരുന്നു. ആ ഷൂട്ടിങ്ങ് ദിനങ്ങൾ ഇന്നും ഓർമിക്കുന്നു. അന്ന് സെറ്റിൽ എന്റെ പേര് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. ഒരിക്കൽ എന്റെ പേരും എല്ലാവരും അറിയുമെന്ന് അന്ന് സ്വയം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. സാർപട്ടൈ പരമ്പരൈയിലൂടെയാണ് ആ ദിവസമെത്തിയത്.

ഇന്ന് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അജിത് സർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ തളർന്നു പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. സമയം വരുന്നതുവരെ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുക, കഴിവുള്ളവരായി മാറുക. നടക്കാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല, ഒരു ജീവിതമേയുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി പോരാടൂ... ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ജോൺ കൊക്കൻ കുറിച്ചു,.

2007 മുതൽ സിനിമയിലുണ്ട് ജോൺ കൊക്കൻ. ഐജി, അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ്, വീരം, ബാഹുബലി ദി ബിഗ്നിങ്, ജനതാ ഗ്യാരേജ്, ടിയാൻ, കെജിഎഫ് ചാപ്റ്റർ 1, മഹർഷി തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ മുമ്പ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

