വാക്വിന്‍ ഫീനിക്സ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജോക്കറിന്റെ ട്രെയ്ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ വരവേറ്റത്. ജീവിതത്തിലുടനീളം പരിഹാസവും അപമാനവും പീഡനവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആര്‍തര്‍ ഫ്‌ലെക്ക് ഗോഥം സിറ്റിയെ വിറപ്പിക്കുന്ന വില്ലന്‍ ജോക്കറാക്കി തീരുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.

റിലീസ് അടുക്കുതോറും ചിത്രം വിവാദത്തിന് വഴിതെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയില്‍ ഭീതി പരത്തുന്ന തോക്ക് ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിവാദം. പ്രതികാരം തീര്‍ക്കാന്‍ അഭിനേതാക്കള്‍ സിനിമയില്‍ തോക്കെടുക്കുമ്പോള്‍ അത് പ്രേക്ഷകരെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് പ്രധാന വിമര്‍ശനം. ദ ഡെയ്‌ലി ടെലഗ്രാഫിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെ ഫീസിക്‌സിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നു. ജോക്കറിനെപ്പോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ആഴത്തില്‍ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തോക്കെടുക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരെ സ്വാധീനിക്കില്ലേയെന്നും അത് സമൂഹത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടില്ലേ എന്നും അഭിമുഖത്തില്‍ ചോദ്യകര്‍ത്താവ് ഫീനിക്‌സിനോട് ചോദിച്ചു. പ്രകോപിതനായ ഫീനിക്‌സ് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു.

ജോക്കര്‍ എന്ന വേഷം തനിക്ക് ഏറെ വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്നും തന്റെ മാനസിക നിലയെ കഥാപാത്രം വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും പറയുകയാണ് ഫീനിക്സ് നേരത്തേ അഭിമുഖങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂര്‍ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി 23 കിലോ ഭാരമാണ് ഫീനിക്‌സ് കുറച്ചത്.

സ്റ്റാര്‍ഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയനായ ആര്‍തര്‍ ഫ്‌ലെക്ക് എന്ന കഥാപാത്ത്രതെയാണ് ഫീനിക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ ദരിദ്രമായ പശ്ചലത്തില്‍ കോമാളി വേഷം കെട്ടി ജീവിക്കുന്ന അമ്മയെ പരിപാലിക്കാന്‍ പോലും ശേഷിയില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില്‍ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആര്‍തര്‍ ഫ്‌ലെക്ക് ഒരു പോലെ നായകനായും വില്ലനായും ചിത്രത്തില്‍ തിളങ്ങുന്നു. ബാറ്റ്മാന്‍ ഇല്ലാതെയാണ് ഇത്തവണ ജോക്കര്‍ എത്തുന്നത്. ജാക്ക് നിക്കോള്‍സണ്‍, ഹീത്ത് ലെഡ്ജര്‍ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകള്‍ അനശ്വരമാക്കിയ മുന്‍കാല ജോക്കര്‍ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കകളൊന്നും ഫീനിക്സിനെ അലട്ടുന്നില്ല.

അകാലത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞ ഹീത്ത് ലെഡ്ജറെ അനശ്വരനാക്കിയത് ജോക്കര്‍ എന്ന കഥാപാത്രമാണ്. ഡാര്‍ക്ക് നൈറ്റിലെ ബാറ്റ്മാന്റെ എതിരാളിഅക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ തന്നെ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ചു. വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദത്തെ സ്വന്തമാക്കി. എന്നാല്‍, തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ലോകം ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ലെഡ്ജര്‍ക്കുണ്ടായില്ല. നടന്‍ മരിച്ച് ആറ് മാസത്തിനുശേഷമാണ് കഥാപാത്രം വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയത്. എങ്കിലും ഓസ്‌ക്കര്‍ അവാര്‍ഡ് നേടിയ ഈയൊരൊറ്റ കഥാപാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ ലോകസിനിമയിലും പ്രേക്ഷക മനസ്സിലും അമരനായി ലെഡ്ജര്‍. ലെഡ്ജറിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം ജോക്കറാണെന്നുള്ള തരത്തില്‍ ധാരാളം കോണ്‍സ്പിരസി തിയറികളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു.

2016 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂയിസൈഡ് സ്‌ക്വാഡ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജറെഡ് ലെറ്റോ ജോക്കറായി വേഷമിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ ധാരാളം വിമര്‍ശനങ്ങളും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ലെഡ്ജറുമായുള്ള താരതമ്യമായിരുന്നു ജറെഡ് ലെറ്റോ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. മൂന്ന് തവണ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരത്തിന് നോമിനേഷന്‍ ലഭിച്ച ഹ്വാക്കിന്‍ ഫീനിക്സ് ജോക്കറിന് ജീവന്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍.

