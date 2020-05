കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് ചിത്രീകരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പുതിയ സിനിമയുടെ പുരോഗതി അറിയിച്ച് സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ്. മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ റാം സിനിമയെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു വന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

റാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിദേശത്തും മറ്റും ചിത്രീകരണം ബാക്കിയുള്ളതിനാല്‍ തത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുക മാത്രമാണെന്നും ജീത്തു പറഞ്ഞു. പുറംരാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ്-19 ശക്തമായതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അവിടുത്തെ ചിത്രീകരണം സാധ്യമല്ല. അതിനാല്‍ കേരളത്തില്‍ സാഹചര്യം അനുകൂലമായാല്‍ മറ്റൊരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനര്‍ഥം റാം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നല്ലെന്നും, സാഹചര്യം കാരണം മാത്രമാണ് അത് നീണ്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജീത്തു ജോസഫിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം:

'കഴിഞ്ഞ രണ്ട്, മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി എനിക്ക് നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങളും മെസേജുകളും വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയേണ്ടത് മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ റാം സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ്. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു പ്രോജക്ടിനെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ ആലോചിക്കുകയാണോ എന്നാണ് പലരുടെയും സംശയം. യു.കെയിലും ഉസ്‌ബകിസ്ഥാനിലും കോവിഡ്-19 സാഹചര്യം കുറഞ്ഞാല്‍ റാമിന്റെ ചിത്രീകരണം ഞങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. ആ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് റാമിന്റെ ചിത്രീകരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചത്. കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുതായെങ്കിലും ചെറുക്കാന്‍ സാധിച്ചത് കേരളത്തിലായതിനാല്‍, ഇവിടുത്തെ ചിത്രീകരണ പരിപാടികള്‍ നേരത്തെ തുടങ്ങാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ ഇവിടെ മാത്രം ചിത്രീകരണം ആവശ്യമായ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാന്‍ പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിനര്‍ഥം റാം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നല്ല. സാഹചര്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് റാം നീണ്ടുപോകുന്നതാണ്'

മോഹന്‍ലാലിനെ നായകനാക്കി ജീത്തു ജോസഫ് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് റാം. തെന്നിന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍താരം ത്രിഷയാണ് റാമിലെ നായിക. തൃഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ മലയാളം സിനിമയാണ് റാം. ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരന്‍, ദുര്‍ഗ കൃഷ്ണന്‍, സായ്കുമാര്‍, ആദില്‍ ഹുസൈന്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റു അഭിനേതാക്കള്‍. അഭിഷേക് ഫിലിംസ് ആന്‍ഡ് പാഷന്‍ സ്റ്റുഡിയോസ് റാമിന്റെ നിര്‍മാണം.

Content Highlights: Jeethu Joseph says he hasn't droppen Ram movie with Mohanlal, but plans another in the meantime