മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോള്‍ നായകന്‍ വി.പി സത്യന്റെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം പ്രജേഷ് സെന്നും ജയസൂര്യയും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് വെള്ളം. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മുഖ ഭാവങ്ങളില്‍ ജയസൂര്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടു. പ്രജേഷ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് കഥയൊരുക്കുന്നതും.

കണ്ണുരുള്ള സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിത കഥയാണ് വെള്ളം പറയുന്നതെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താറായിട്ടില്ലെന്നും സംവിധായകന്‍ പ്രജേഷ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യത്യസ്ത മാനസികാവസ്ഥയാണ് പോസ്റ്ററിലൂടെ കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥകളേക്കാള്‍ ശക്തമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതങ്ങള്‍. പലതും സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന ജീവിതകഥകളുമാണ്. അതിനാലാണ് അത്തരം കഥകള്‍ സിനിമയാക്കാന്‍ ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ അത് ഒരാള്‍ക്കെങ്കിലും പ്രചോദനമായാലോ എന്ന ചിന്തയും ഉണ്ട്.

പിന്നെ ഞാനും ജയസൂര്യയുമായി വളരെ നല്ല അടുപ്പമാണുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഞാന്‍ ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ വലിയ ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെയാണ് ജയസൂര്യയുമായി രണ്ടാമതൊരു ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നത്'-പ്രജേഷ് പറയുന്നു.

നമ്പി നാരായണന്റെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന റോക്കട്രി ദി നമ്പി എഫക്ടിന്റെ സഹസംവിധായകനാണ് പ്രജേഷ്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ താനെന്നും റോക്കട്രിക്ക് ശേഷം മാര്‍ച്ച് ആദ്യ വാരത്തോടെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും പ്രജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

