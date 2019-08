പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പത്ത് ടെംപററി ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ നല്‍കി നടന്‍ ജയസൂര്യ. പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായ വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായി അഞ്ച് ടെംപററി ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ വീതമാണ് നല്‍കുന്നത്..

ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ജില്ലകളിലെ ഓരോ ക്യാമ്പുകളിലുമായി കഴിയുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത്രയും ആളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര ശൗചാലയങ്ങള്‍ക്കുള്ള ദൗര്‍ലഭ്യമാണ് ഇവിടെയെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. പലയിടങ്ങളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഇത്തരം അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമായാണ് ടെംപററി ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ എത്തിച്ച് നല്‍കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ടോയ്‌ലറ്റുകളാണ് ഇത്.

