അനശ്വര നടന്‍ സത്യന്റെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു. നവാഗതനതായ രതീഷ് രഘു നന്ദന്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സത്യനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നടന്‍ ജയസൂര്യയാണ്. സത്യനായുള്ള ജയസൂര്യയുടെ വേഷപ്പകര്‍ച്ച പകര്‍ത്തിയ ഒരു ഫാന്‍ മെയ്ഡ് പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ജയസൂര്യ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. സത്യന്റെ 48-ാം ചരമവാര്‍ഷിക ദിനമാണ് ജൂണ്‍ 15 ന്. ചിത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ജയസൂര്യ, വിജയ് ബാബു, നടി ആന്‍ അഗസ്റ്റിന്‍ എന്നിവര്‍ എല്‍.എം.എസ് പള്ളിവളപ്പിലെ സത്യന്റെ സ്മൃതികുടീരത്തില്‍ പൂക്കളര്‍പ്പിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്നു

"സന്തോഷത്തോടെ,അഭിമാനത്തോടെ,ഒരു കാര്യം അറിയിക്കട്ടെ സത്യന്‍ മാഷ് -ന്റെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു.എനിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നത്.

നവാഗതനതായ 'രതീഷ് രഘു നന്ദന്‍' ആണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ബി.ടി അനില്‍ കുമാര്‍ ,കെ .ജി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് രചന നിര്‍വഹിക്കുന്നത് .എന്റെ സുഹൃത്ത് വിജയ് ബാബു-വിന്റെ നിര്‍മാണ കമ്പനി ആയ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ആണ് ഈ ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ വിശേഷങ്ങള്‍ പിന്നീട് പറയാം. എല്ലാവരുടെയും പ്രാര്‍ഥനകള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ..സ്വന്തം ജയസൂര്യ...ഫാന്‍മെയ്ഡ് പോസ്റ്റര്‍ തമീര്‍ മാംഗോ. ജയസൂര്യ കുറിച്ചു

ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസ് ഒരുക്കുന്ന തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം, പ്രജേഷ് സെന്‍ ഒരുക്കുന്ന വെള്ളം എന്നിവയാണ് ജയസൂര്യയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍

Content Highlights : Jayasurya as actor sathyan In New Movie Friday Film House actor Sathyan Biopic