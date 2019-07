തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു മാലാഖ കടന്നുവന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നടന്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ഭാര്യ പ്രിയയും. ഇസഹാക് ബോബന്‍ കുഞ്ചാക്കോ എന്നാണ് കുഞ്ഞിന് നല്‍കിയ പേര്. കുഞ്ഞിന്റെ മാമോദീസ ചടങ്ങുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമെല്ലാം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പ്രിയ പങ്കുവച്ച മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ആരാധകര്‍ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കുഞ്ഞ് ഇസയെ കാണാന്‍ എത്തിയ നടന്‍ ജയസൂര്യയുയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് പ്രിയ പങ്കുവച്ചത്. ജയസൂര്യ, ഭാര്യ സരിത, മക്കളായ വേദ, അദ്വൈത്, സരിതയുടെ അമ്മ എന്നിവരാണ് പ്രിയയെയും കുഞ്ഞിനേയും കൂടാതെ ചിത്രത്തില്‍ ഉള്ളത്.

പതിനാല് വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും പ്രിയയ്ക്കും ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നത്. കുഞ്ഞില്ലാതിരുന്ന ഈ വര്‍ഷങ്ങളിലെല്ലാം തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മാനസിക പ്രയാസം എത്ര വലുതാണെന്ന് പ്രിയയും ചാക്കോച്ചനും പല അഭിമുഖങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുത്തുവാക്കുകളും നിരാശയും കൊണ്ട് മടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചമായാണ് ഇസ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഇസഹാക് ബോബന്‍ കുഞ്ചാക്കോ എന്ന കുഞ്ഞു മാലാഖയുടെ കടന്നുവരവ്.

Content Highlights: Jayasurya And Family With Kunchacko Boban Priya And Son