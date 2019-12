ജയസൂര്യയും കുടുംബവും വിദേശയാത്രയിലാണ്. മക്കള്‍ക്കും ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര അവധിയായതിനാല്‍ സിനിമകളില്‍ നിന്നും താത്കാലികമായി ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് നടന്‍. സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്റും പാരീസുമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്റിലെ സൂറിച്ചിലും പുതുവര്‍ഷം ഫ്രാന്‍സിലെ പാരിസിലുമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങള്‍ ജയസൂര്യ തന്നെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫാഷന്‍ ഡിസൈനറായ ഭാര്യ സരിതയ്ക്കും മക്കളായ അദ്വൈതിനും വേദയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് ജയസൂര്യ യാത്ര നടത്തുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രഫിയിലും സിനിമാ സംവിധാനത്തിലും അതീവ തത്പരനായ മകന്‍ അദ്വൈത് എടുത്ത ചില നല്ല ചിത്രങ്ങളും നടന്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു.

