നിർധരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വച്ചു നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി നടൻ ജയസൂര്യ. ‘സ്നേഹക്കൂട്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ വർഷവും അഞ്ചു വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകാനാണ് ജയസൂര്യയുടെ തീരുമാനം. പദ്ധതിയുടെ ഭാ​ഗമായി നിർമിച്ച ആദ്യവീട് ഇതിനോടകം പണിതീർത്ത് അർഹരായ കുടുംബത്തിന് കെെമാറി. മുപ്പത് ദിവസമെടുത്താണ് വീടിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. പ്രളയകാലത്ത് വീടു നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വീട് നിർമിച്ചു നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കൊച്ചി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂറ പാനൽ എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കനം കുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് പാനൽ കൊണ്ടാണ് വീടുകളുടെ നിർമാണം.

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവർക്കാണ് നിലവിലിപ്പോൾ വീട് നിർമിച്ചു നൽകുന്നത്. കൂടാതെ സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്തവരുമായിരിക്കണം. രണ്ടു ബെഡ്റൂമും അടുക്കളയും ഹാളും ബാത്ത്റൂമും ഉള്ള 500 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള വീടാണ് നിർമിച്ചു നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ നിർമാണച്ചെലവ് ഏകദേശം ആറുലക്ഷം രൂപയോളം വരും. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ല അടുത്ത വീടിന്റെ നിർമാണം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കും.

രാമമംഗലത്തുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് ആദ്യത്തെ വീടു നൽകിയത്. ഭർത്താവു മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനുമാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. നിത്യച്ചെലവിന് പോലും വഴിയില്ലാത്ത അവർക്ക് സ്വന്തമായൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നം വിദൂരമായിരുന്നു. ചോയ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം.ഡി ജോസ് തോമസ് നൽകിയ ഭൂമിയിൽ ജയസൂര്യ അവർക്കു വീടു നിർമിച്ചു നൽകി. ജയസൂര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നടൻ റോണി താക്കോൽ കെെമാറുന്ന ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു.

ഹൈബി ഈഡൻ എംപിയുടെ തണൽവീട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമിച്ച വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ന്യൂറാ പാനൽ കമ്പനി ഡയറക്ടർ സുബിൻ തോമസിനെ ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. പ്രളയകാലത്ത് കമ്പനി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭവന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹക്കൂടിന് തുടക്കമാകുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീട് നിർമിച്ച് നൽകാമെന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. പദ്ധതിയുടെ ഭാ​ഗമായി ഇനിയും കൂടുതൽ വീടുകൾ വച്ചു നൽകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ. അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തി ഓരോ വർഷവും അഞ്ച് വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകാമെന്ന് കരുതുന്നു- ജയസൂര്യ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Jayasurya Actor builds houses for Homeless people as part of Snehakoodu project