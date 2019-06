ജയറാം നായകനായ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങള്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലതാരമായി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയ നടനാണ് കാളിദാസ് ജയറാം. എബ്രിഡ് ഷൈന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത പൂമരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കാളിദാസ് നായകനായി മലയാളത്തില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും വേറിട്ട മുഖം അവതരിപ്പിച്ച പൂമരം നിരൂപകരുടെ പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു. കാളിദാസ് വേഷമിട്ട എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വിജയമായിരുന്നില്ല. പരാജയങ്ങളില്‍ താന്‍ മകന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് ജയറാം. ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജയറാം ഇതെക്കുറിച്ച് മനസ്സു തുറന്നത്.

അവന്റെ വളര്‍ച്ച കുട്ടിക്കാലും മുതല്‍ ഞങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്റെ മകളുടെ വളര്‍ച്ചയും അതെ. ഇപ്പോള്‍ രണ്ടു പേരും വലുതായി വലുതായി. സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നവരാണവര്‍. കാളിദാസ് സിനിമകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. സിനിമയില്‍ അവന് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുണ്ട്. ശരിക്കും സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടാന്‍ പഠിക്കുന്ന പോലെയാണത്. പലപ്പോഴും വീണുപോകും. വീഴ്ചയില്‍ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. പരിക്കുകള്‍ പറ്റും. കയ്യും കാലും മുറിയും. അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ എല്ലാം നേടിയാല്‍ പരാജയങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാവില്ല. ഒരുപാട് പരാജയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. വിഷമം ഉണ്ടായി. അതിനെ അതിജീവിക്കണം. എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്.

ജയറാം നായകനായ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഫാദര്‍ ഇപ്പോള്‍ തിയ്യറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനം തുടരുകയാണ്. അനീഷ് അന്‍വര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില്‍ ദിവ്യാ പിള്ള, ദിലീഷ് പോത്തന്‍, ഹരീഷ് കണാരന്‍, ധര്‍മജന്‍ ബോള്‍ഗാട്ടി, ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങള്‍.

