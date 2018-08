കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ മഴക്കെടുതിയില്‍ താനും തന്റെ കുടുംബവും പെട്ടുപോയിരുന്നതായി നടന്‍ ജയറാം. പേമാരിയെത്തുടര്‍ന്ന് കുതിരാനില്‍ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ ഇവര്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. 18 മണിക്കൂറോളം മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന തങ്ങളെ കേരളാ പോലീസെത്തിയാണ് രക്ഷിച്ചതെന്നും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി അടുത്തുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിലാണ് തങ്ങള്‍ അഭയം തേടിയതെന്നും ജയറാം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവില്‍ പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച്ചയാണ് ജയറാമും കുടുംബവും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചത്തിയത്. ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജയറാമും കുടുംബവും. താന്‍ ബ്രാന്റ്‌ അബാസിഡറായ പ്രമുഖ വസ്ത്ര നിര്‍മാതാക്കള്‍ പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ അകപ്പെട്ട കേരളത്തിന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യതതായും ജയറാം അറിയിച്ചു.

ജയറാമിന്റെ വാക്കുകള്‍

കേരളം അനുഭവിച്ച ദുരിതത്തില്‍ പെട്ടുപോയ കുടുംബമാണ് എന്റേതും. കുതിരാനിലെ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ 18 മണിക്കൂറുളാണ് കുടുങ്ങി കിടന്നത്. കേരള പോലിസാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത്. കേരള പോലിസിനും സര്‍ക്കാരിനോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ ക്യാംപിലും ആവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ കുറവുണ്ട്. രണ്ട് വണ്ടികളിലായി ഞാനും കുടുംബവും ദുരിത ബാധിത പ്രദേശമായ എറണാകുളം പറവൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പനമ്പള്ളി നഗറിലെ ജിസിഡിഐ കോപ്ലക്‌സില്‍ സാധനം തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സഹായങ്ങള്‍ എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. പറ്റാവുന്ന സഹായം എല്ലാവരും ചെയ്യണം- ജയറാമും പാര്‍വ്വതിയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

