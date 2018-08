കാക്കനാട്: ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഓണക്കോടിയുമായി നടൻമാരായ ജയറാമും കാളിദാസനും. കുറുമശ്ശേരി എൽ.പി. സ്‌കൂൾ, എൻ.എസ്.എസ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ പാറക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് ജയറാമും കാളിദാസനും എത്തിയത്.

ക്യാമ്പിലുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും താരങ്ങൾ ഓണക്കോടി വിതരണം ചെയ്തു. മുണ്ടും ഷർട്ടുമായിരുന്നു ഓണക്കോടി. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയ താരങ്ങൾ മുറികളിൽ കയറി ക്യാമ്പംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

പാറക്കടവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. പ്രകാശൻ, പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റീന രാജൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം സംഗീത സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

