പാകിസ്താനിലെ നങ്കന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര വളഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടം ഗുരുദ്വാരയ്ക്കുനേരെ കല്ലേറ് നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഗാനരചയിതാവ് ജാവേദ് അക്തറും സ്വരഭാസ്‌കറും. നങ്കന സാഹിബിലെ പ്രവൃത്തി തീര്‍ത്തും നിന്ദ്യവും അങ്ങേയറ്റം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണെന്നും ജാവേദ് അക്തര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സമൂഹത്തിലെ ദുര്‍ബലരായ ഒരു വിഭാഗത്തോട് എങ്ങനെ ഇത്രയും തരംതാഴ്ന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ജാവേദ് അക്തര്‍ ചോദിച്ചു.

What the Muslim fundamentalists have done in Nankana saheb is utterly reprehensible and totally condemnable . What kind of third grade sub human and inferior quality people can behave this way with a vulnerable group of another community